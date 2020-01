Милан најде купец за полскиот напаѓач Кжиштоф Пјонтек. Тој не оди во Тотенхем, туку ќе игра во германската Бундес лига откако миланскиот клуб ја прифати понудата на Херта. Според информациите од Германија, берлинскиот тим кој има нов газда и тренер е Јирген Клинсман ќе плати 27 милиони евра за полскиот голгетер, а како споредба Милан го плати 35 милиони евра од Џенова пред една година.

Неофицијално, Пјонтек ќе стави потпис на договор со Херта до 2025 година.

Piatek arrives at Linate airport ahead of flying to Berlin to join Herthapic.twitter.com/MmIUbYJ2RM

— Milan Eye (@MilanEye) January 29, 2020