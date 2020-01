Ливерпул ја забележа и 23 победа во Премиер лигата и ја зголеми бодовната разлика во однос на вториот Манчестер Сити на 19 бодови. Во заостанатиот меч „црвените“ славеа на Олимпискиот стадион во Лондон со 2:0 против Вест Хем. Во 34 минута Иса Диоп направи прекршок во својот шеснаесетник, а судијата Џонатан Мос после консултација со ВАР досуди пенал. Мохамед Салах ја погоди мрежата на домашните од белата точка.

Конечниот резултат беше поставен во 52 минута. Алекс Окслејд-Чембрлен доби одлична топка во нападот и шутираше неодбранливо во голот на „чеканите“.

Вест Хем нема победа во седум премиерлигашки натпревари против Ливерпул (две ремија, пет порази) уште од онаа победа со 2:0 во јануари 2016 кога на кормилото седеше Славен Билиќ.

„Црвените“ немаат пораз 22 премиерлигашки натпревари одиграни во среда (16 победи и шест ремија), а последниот неуспех на овој ден го доживеале во декември 2012 година.

Момците на Клоп добиле 30 од претходните 31 лигашки пресметки, со тоа што испуштија бодови во ремито 1:1 против Манчестер Јунајтед во октомври 2019.

West Ham 0-2 Liverpool

