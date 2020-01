Шпанскиот дефанзивец Пабло Мари и официјално е преставен како ново засилување на Арсенал. Попладнево „топчиите“ потврдија дека Мари успешно ги минал прегледите и потпишал договор на 6 месеци како позајмен играч од Фламенго.

26-годишниот играч му помогна на тимот од Рио де Жанеиро да ја освои титулата во Бразилската Серија А и Копа Либертадорес минатата година, а сега треба да биде столб во одбраната на Арсенал до крајот на сезоната.

Арсенал ја задржува опцијата за постојан договор веќе во јуни.

Pablo Mari is set to join us on loan until the end of the season.

— Arsenal (@Arsenal) January 29, 2020