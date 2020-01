Откако стана јасно дека Манчестер Ј. и Спортинг (Л) постигнаа договор за сумата на обештетувањето, се чекаа само лекарските прегледи и потписот на Бруно Фернандеш за англискиот клуб. Денеска веќе се појавија и првите фотографии од доаѓањето на Фернандеш во клупските простории на Јунајтед и потпишувањето на договорот. Со тоа и официјално се става точка на трансфер сагата, која на крајот излезе дека е вредна 55 милиони евра, плус 25 милиони во вод на бонуси.

Bruno Fernandes finally is a Red Devil… here we go! 🔴 #MUFC #ManUnited #Bruno pic.twitter.com/6ybc9PD5bE

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2020