Со двата вечерашни гола на мечот со екипата на Леганес во Копа дел Реј, аргентинската ѕвезда во составот на Барселона, Лионел Меси, стигна до уште две неверојатни постигнувања.

„Десетката“ на Барселона од вечерва може да се пофали дека има постигнато 500 гола во сите шпански фудбалски натпреварувања (Ла Лига, Копа дел Реј и СуперКуп).

Покрај тоа, Меси од вечерва е првиот фудбалер во историјата на Шпанија кој успеал со еден тим да избори 500 победи. Едноставно легенда!

500 – Lionel Messi has scored 500 goals for @FCBarcelona in the Spanish competitions: La Liga, Copa del Rey and Supercup. Milestone. pic.twitter.com/15xXmvaTlX

— OptaJose (@OptaJose) January 30, 2020