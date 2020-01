Новак Ѓоковиќ е првиот финалист на Австралија опен и ќе ја брани титулата од лани, а тоа го стори со победа од 3-0 во сетови во јубилејното 50-то соочување се неговиот голем ривал Роџер Федерер.

Србинот не ја криеше среќата и задоволството по пласманот во финалето, а имаше и интересна изјава.

