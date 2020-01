Англискиот интернационалец Дени Роуз од денеска е нов фудбалер на Њукасл. Роуз се пресели на позајмица во редовите на „црно-белите“, откако првиот дел од сезоната го помина во дресот на Тотенхем.

Тој ќе настапува за Њукасл до крајот на сезоната, откако стана јасно дека влегол во кавга со менаџерот на Спарс, Жозе Мурињо, и за него практично немаше место во неговиот тим.

29-годишниот бек, кој играше во полуфиналето на СП 2018 година и во финалето во Лигата на шампионите во 2019 година, е третиот нов фудбалер оваа зима за тимот предводен од менаџерот Стив Брус. Пред Роуз, Њукасл се засили и со Набил Бенталеб и Валентино Лазаро.

✍️ #NUFC are delighted to announce the signing of Danny Rose from @SpursOfficial on loan until the end of the season.

Welcome to Newcastle United, Danny!

— Newcastle United FC (@NUFC) January 30, 2020