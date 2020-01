Мајк Хол за малку ќе го изгубеше животот во собраќајна несреќа, камион целосно го унитил неговиот автомобил, но тој останал жив. Овој кошаркар во моментов игра во Италија, некогаш беше член на Вашингтон Визардс.

Тој на социјалните мрежи сподели фотографија од неговиот автомобил со следниот коментар.

„Не требаше да бидам жив. Некој ме удри минатата вечер, излегов да проверам што се случува. Во тој момент налета камион, да останев секунда повеќе ќе настрадав. Им порачувам на сите да уживаат во својот живот, бидејќи сме сведоци дека може да заврши за момент. Бев среде пресметка, во авион кој принудно слета и сега и тука. Кога ќе дојде моментот да умрам, најверојатно ќе биде нешто глупо, како што е гушење“, пиша кошаркарот.

I shouldn’t be alive. Someone hit me last night, and the moment I got out to check a truck hit my car. One second or one inch different and I wouldn’t be here. Cherish life, it can be over in an instant pic.twitter.com/hIN2cKF24X

— MH7 (@_Michaelinho) January 31, 2020