Милан требаше денеска да потпише со американскиот лев бек Антони Робинсон од Виган кој требаше да го замени ветеранот Рикардо Родригез кој замина во ПСВ но зделката пропадна во последен миг. Од редовите на Виган пристигнала информација дека 22 годишниот фудбалер не ги комплетирал лекарските прегледи. Поточно тој поминал основните, а од Милан побарале дополнителни за кои немало време да се избршат и притоа да се комплетира трансферот до предвидениот рок за трансфери во Италија.

Играчот разочаран си се вратил во Англија и ќе продолжи да игра за членот на Чемпионшип дивизијата.

Дел од медиумите во Италија објавија дека Виган ги променил условите во договорот на младиот играч кои на Милан не му се допаднале. Од Милан досега немаше официјално соопштение за случајот.

Сепак, Милан се пофали со трансферот на белгискиот играч од средниот ред Алексис Салемакерс кој доаѓа од Андерлехт и е белгиски младински репрезентативец. Исто така Милан си го врати назад Диего Лаксалт кој играше како позајмен во Торино.

Confirmation: Antonee Robinson finished his medical, arrived at the #ACMilan HQ and then left again, looking very unhappy. #Wigan reportedly tried to change the terms of the deal. #wafc #USMNT #Calciomercato #DeadlineDay #SerieA https://t.co/3cLG6uxO7f

— footballitalia (@footballitalia) January 31, 2020