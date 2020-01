Манчестер Јунајтед вчера го комплетираше трансферот на Бруно Фернандеш од Спортинг Лисабон, денеска го донесе голманот Нејтан Бишоп од третолигашот Саутенд, а вечерва успеа да заврши уште една зделка. Договори напаѓач. Се работи за Одион Игало, добро познато име во Премиер лигата затоа што три сезони играше за Вотфорд.

Јунајтед со Нигериецот ги договорил личните услови и платата за шестмесечна позајмица од Шангај Шенхуа, со опција за откуп на договорот на крајот на сезоната.

Игало играше за норвешки Лин, па Удинезе, Гранада, Чезена, Шангчун и во Шангај Шенхуа.

BREAKING: Manchester United have reached an agreement with Odion Ighalo on personal terms and salary over a six-month loan from his parent club, Shanghai Shenhua, with an option to buy the 30-year-old.

