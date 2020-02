ЛА Лејкерс утринава првпат играа натпревар после смртта на Коби Брајант и неговата ќерка која го потресе спортскиот свет. Во „Стејплс центарот“ гостуваше Портланд, но мечот ќе остане во втор план, односно поразот ќе се преболи, но никогаш Коби.

Пред мечот Лејкерс достојно се прости од својата кошаркарска легенда. Додека навивачите пред салата палеа свеќи и со молитва се простија од големата ѕвезда, внатре во салата две празни седишта во првиот ред со дресови 24 и 2, презимето Брајант под сводот на „Стејплс центарот“ беше осветлен во виолетова боја, а другите седишта беа покриени со осмицата и дваесет и четворката на Коби…

Дури и стручниот штаб се појави во патики со обележја на Брајант, Леброн Џејмс пред да почне мечот одржа емотивен говор, а секој од играчите на жолто-виолетовите е претставен како кошаркар од Лоуер Мерион средното школо, односно како Коби.

Лејкерс и Портланд го одиграа натпреварот, тимот од Лос Анџелес изгуби со 119:127, но рековме никој нема да се сеќава на резултатот и на мечот, туку постојано ќе се вртат сликите од она што се случуваше пред да почне дуелот.

“Number 24, 6’6, 20th campaign from Lower Merion High School…” pic.twitter.com/H314wWufA2

Iconic in so many ways. pic.twitter.com/0XJp4UtUTn

— Los Angeles Lakers (@Lakers) February 1, 2020