Ѕвездата на ПСЖ, Нејмар беше меѓу првите кој ја искажа својата голема почит кон трагично загинатиот кошаркар Коби Брајант, посветувајќи му гол само неколку часа откако стигна инфорамцијата која го потресе светот.

Денеска, тој се појави и во јавноста со нов имиџ, виолетова боја на косата, со која уште еднаш го слави името на кошаркарската легенда. Тој и на загревањето за натпреварот со Монпеље денеска се појави со мајца со бројот 24 на која стоеше името на Брајант.

Lol #PSG Neymar must be matching his hair with his socks 😭💀✌🏽 pic.twitter.com/GZfEGY9YK4

Neymar came out repping Kobe, but did the pink hair represent anything haha? pic.twitter.com/FhEKupbmuZ

