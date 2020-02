Мбапе јавно го искажа своето незадоволство откако Томас Тухел го извади од игра на вечерашната средба против Монпеље, која ПСЖ ја доби со убедливи 5-0.

По овој дуел тренерот на францускиот првак не криеше дека е тажен поради лошото однесување на младиот фудбалер, но и испрати порака.

Neymar always respects his managers (Emery/Tuchel/Martino/Enrique) and never made a scene when subbed off etc.

Meanwhile “idol” / “role model” Kylian Mbappe: pic.twitter.com/1mdEq4LMRB

— 🇮🇹  (@afcMarco_) February 1, 2020