Долго време ја немаше Фиорентина на трансферниот пазар, а во последниот ден од зимскиот преоден рок направи серија на трансфери. Всушност се беше дововорено претходните денови, но во последните 24 часа ги комплетираше сите пет трансфери вредни преку 70.000.000 евра. Додуша поголем дел од парите ќе ги исплатат од лето, а сега ќе плати „само“ 24.500.000 евра.

За кои фудбалери се работи? Најголемото засилување е Алфред Данкан кој дојде од Сасуоло на позајмица со обврзувачки откуп на договорот за 15.000.000 евра плус 2.000.000 во бонуси. Се работи за поранешен младински играч на Интер со кој ја освои младинската ЛШ.

Покрај него ангажиран и бразилскиот дефанзивец Игор од СПАЛ. Позајмица вредна 1.500.000 евра со задолжителен откуп на крајот на сезоната за 5.000.000 евра и плус 2.000.000 евра како бонуси.

