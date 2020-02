Дербито на 25. коло во англиската Премиер лига помеѓу Тотенхем и Манчестер Сити му припадна на лондонскиот тим со 2:0. Мечот беше интересен и во првото и во второто полувреме. Во 40 минута Илкај Гундоган промаши пенал за Сити. Судијата со помош на ВАР досуди удар од 11 метри, но голманот Јорис го одбрани ударот на Германецот.

Во 60 минута Зинченко доби втор жолт картон и го напушти теренот, а шампионот остана со играч помалку да се бори на теренот. А само три минути подоцна новото засилување на Тотенхем Стивен Бергвајн го погоди голот на „граѓаните“. Холанѓанецот прими топка на гради на работ на казнениот простор и шутна во голот. Неколку минути подоцна Холанѓанецот мораше да го напушти теренот поради повреда. Првите прогнози се дека се работи за истегнување и не е нешто сериозно.

Во 72 минута дилемите околу победникот беа решени. Дефанзивците на Сити не реагираа навреме, го оставија Сон да прими топка, а тој веднаш шутна и го совлада Едерсон.

Тотенхем скокна на петтото место на табелата, а Сити е втор но сега има 22 бода помалку од лидерот Ливерпул и невозможна мисија да ја одбрани титулата.

