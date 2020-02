После три ремија Интер се врати на победнички патеки. Вечерва во Удине „нероаѕурите“ го совладаа Удинезе со 2:0 со двата гола на Ромелу Лукаку во второто полувреме. Белгиецот го отклучи голот на „зебрите“ во 64 минута на асистенција на Барела, а шест минути подоцна погоди и од пенал.

Интер ја впиша 15-тата победа во Серија А и се уште му дише во врат на Јувентус кој бега само три бода. Удинезе го впиша третиот пораз по ред или вкупно 12-ти по 22 кола. „Зебрите“ засега се на сигурната 15-та позиција.

Инаку македонскиот напаѓач Илија Несторовски остана на клупа цел меч. Тренерот Лука Готи не му даде шанса на нашиот играч дури и во моментите кога Удинезе губеше.

Udinese 0-1 Inter – Lukaku scores his 15th Serie A goal of the season pic.twitter.com/6kVAt5yCwj

— Inter VIDS (@LecceVsInterVid) February 2, 2020