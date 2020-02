Милан против Верона одигра 1:1, а мечот долго ќе го памети фамилијата Малдини. Претставник на третата генерација на фамилијата Малдини дебитираше за „росонерите“. Тоа е 18 годишниот Даниел Малдини кој влезе во финишот на мечот со Верона само за да се впише во книгите на историја, поточно само Милан може да се пофали дека за првиот тим заиграле три генерации на една фамилија.

Чезаре Малдини ги бранеше боите на Милан од 1954 до 1966 година и одигра 412 натпревари, по него Паоло Малдини од 1984 до 2009 година и шест освоени трофеја и стана легенда на клубот со 902 натпревари и дури 25 освоени трофеја. Денеска со 18 години и 85 дена заигра и Даниел, синот на Паоло или поточно 3899 денови од последниот меч на Паоло.

The 3rd Maldini is finally here pic.twitter.com/hRsQMdqVM7

18-year-old Daniel Maldini has made his AC Milan debut.

He’s the third generation of Maldinis to play for the club after Cesare and Paolo. 🔴⚫ pic.twitter.com/F9x3jrIP8K

— B/R Football (@brfootball) February 2, 2020