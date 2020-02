View this post on Instagram

Ha sido un placer haber compartido vestuario con un jugador luchador con mucha calidad y sobretodo muy buena persona @victortomas8 Es una pena que dejes el balonmano pero tienes que estar contentísimo y orgulloso de lo que has echo. Mucha suerte te deseo del corazón en el resto de tu vida.Nos quedamos amigos para siempre😘🍺 It was a pleasure sharing locker room with you… You have to be proud for all what you have done… I wish you all the best in future in your next challenges. Friends forever😘🍺