Супербол мина како што мина, големиот пехар замина во Канзас, но цел свет бруи за тоа што се случуваше на полувремето во Мајами. Лудница и тоа во изведба на латино – америчките диви Шакира и Џенифер Лопез. Првата среде песна плазеше со јазикот, симулирајќи…, додека Џеј Ло играше на шипка. Потоа и се придружи и ќерката која покажа дека Џенифер има достојна наследничка. Се на се тие 15 минуте засекогаш ќе бидат запаметени во историјата на Супербол. Самиот натпревар кој беше докрај неизвесени, потоа скандалозните настапи на Шакира и Џеј Ло. Уживанција за сите што беа на стадинот во Мајами, но и на сите покрај ТВ екраните низ целиот свет.

Токму затоа во САД овој настан е најгледан спортски настан, иако ова не е само спортски.

“You wouldn’t really eat Shakira’s and JLo’s ass, would you?”

shakira really made all these white americans sit and listen to arab + latin music i love her i love her sm

February 3, 2020