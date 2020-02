Се сеќавате кога Ерик Кантона во дресот на Манчестер Јунајтед нокаутира навивач на трибините поради провокација? Слично нешто се случи во Бразил за време на натпреварот Фигуеренсе – Аваи во шампионатот Санта Катарина.

Навивач се симна на теренот и се стрча кон клупата со играчи на Аваи. Резервниот голман Гледсон го собори навивачот, а Бруно Силва со сета сила го клоцна во главата. Потоа полицијата го собра навивачот и го изнесе надвор, а на лицето имаше белег од ударот.

Според информациите од Бразил до инцидент дошло кога Силва излегувал надвор им гестикулирал среден прст на навивгачите на Фигуеренсе. После 20 минутен прекин, мечот продолжил со победа на домашните од 2:0.

ABSOLUTE MAYHEM IN BRAZIL!

Riots in the stands during Figueirense vs. Avaí. 5 minutes left in the game and a Figueirense fan rushed the Avai bench. The sub keeper tackles him and Bruno Silva comes out of nowhere and kicks him the head.

WTF!pic.twitter.com/oFxk8yMlVf

— BenchWarmers (@BeWarmers) February 2, 2020