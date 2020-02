Вердер Бремен е патник во четвртфиналето на германскиот Куп откако вечерва со 3:2 ја победи Борусија Дортмунд. „Музикантите“ во првото полувреме водеа со 2:0 со головите на Зелке и Битенкорт. Оној гол на Битенкорт беше прекрасен, вистинско торпедо во мрежата на жолто-црните. Водството Вердер го имаа до 67 минута кога нововлезениот Халанд ја затресе мрежата и намали. Меѓутоа само три минути подоцна косовскиот напаѓач Милот Рашица зголеми на 3:1 и ја направи задачата за „милионерите“ уште потешка.

Рашица сега има гол на шест едноподруго натпревари за Вердер во Купот што претставува клупски рекорд.

А прекрасниот гол на Џовани Реина во 78 минута беше само утешен.

А РБ Лајцпиг испадна од Купот откако загуби на гостувањето кај Ајнтрахт Франкфурт со 3:1. Филип Костиќ даде два гола, а еден Андре Силва за Ајнтрахт, додека дебит погодок за Лајпциг реализираше Шпанецот Дани Олмо кој пред неколку недели пристигна од Динамо Загреб.

Фортуна Дизелдорф со 5:0 славеше на гости кај Кајзерслаутерн и оди во следната фаза.

Херта водеше по првото полувреме во Гелзенкирхен со головите на Кепке и на Пјонтек, дебитантски за Полјакот, но Шалке во второто полувреме изедначи и го однесе мечот во продолженија.

Dani Olmo’s first @RBLeipzig_EN goal still has them in the hunt, but they’re running out of time ⏱️#DFBPokal #SGERBL 2-1 pic.twitter.com/0UYHVzr1dW

— The DFB-Pokal (@DFBPokal_EN) February 4, 2020