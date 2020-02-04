Селекторот на Русија, Сергеј Базаревич го одреди поширокиот список од 24. кошаркари за февруарскиот циклус од квалификациите за ЕП 2021.

Базаревич се одлучи за одлично познати имиња, а основата се репрезентативци од ЦСКА, Химки и Зенит, а на списокот се најде и натурализираниот Американец од редовите на ЦСКА, Џоел Боломбој.

ПОШИРОК СПИСОК НА СЕЛЕКЦИЈАТА НА РУСИЈА:

БЕКОВИ: Евгениј Бабурин, Максим Григорјев, Вјачеслав Зајцев, Денис Захаров, Дмитри Кулагин, Михаил Кулагин, Григориј Мотовилов, Андреј Сопин, Виталиј Фридзон, Дмитриј Кхвостов, Алексеј Швед

КРИЛА: Семен Антонов, Никита Балашов, Евгениј Валиев, Андреј Воронцевич, Андреј Зубков, Станислав Иљницки, Сергеј Карашев, Никита Михајловски, Владислав Трушкин

ЦЕНТРИ: Џоел Боломбој, Артем Забелин, Владимир Ивљев, Артем Клименко

Русите подготовките ги започнуваат на 16 февруари во Новгород, додека првиот меч во квалификациите го играат против Македонија на 23. февруари во Перм.