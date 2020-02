Вчера Њукасл после продолженија го совлада тимот на Оксфорд, и се пласираше меѓу најдобрите 16 во ФА Купот. Во 116. минута Њукасл дојде до трет гол, кој на крајот ќе се покаже победнички.

Во тоа „лудило“ еден од навивачите го покажа пенисот.

FUCKING HOWLING!!!! Watch the lad celebrate by getting his cock out and doing the helicopter!!!! 😂😂😂😂 #NUFC

February 4, 2020