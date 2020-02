Реал Мадрид испадна од Купот на кралот откако вечерва на „Сантијаго Бернабеу“ изгуби од Реал Сосиедад со 3:4. „Кралевите“ кои 19 пати го кренале трофејот повторно нема да имаат можност да го видат. Последен пат се радувале на него во 2014 година, а од тогаш никако да го донесат во своите витрини.

Избраниците на Зинедин Зидан беа немоќни против расположените Баскијци. Дефанзивците како раштиман оркестар, лесно им дозволуваа на противниците да се шетаат и да шутираат, па поразот беше неизбежен. Одегард донесе водство за Сосиедад во првото полувреме, а во период од две минути (54 и 56 минута) Исак даде два гола и му спушти рампа на „кралскиот клуб“ на падот кон полуфиналето.

Голот на Марсело во 59 минута даде мала надеж, но разликата од три гола ја врати Мерино во 69 минута. Во 78 минута Винисиус погоди, а погодокот беше поништен со помош на ВАР. Но во 80 минута Родриго погоди со глава, а судијата го призна овој погодокот за 2:4 и во 93 минута Начо ги постави конечните 3:4.

Покрај Сосиедад во полуфиналето ќе играат уште Гранада и второлигашот Мирандес. Вечерва ќе биде познат и четвртиот патник победникот од дуелот Барселона и Атлетик Билбао.

