Швајцарскиот клуб Базел објави дека нивниот фудбалер Рики ван Волфсвинкел успешно заздравел од операција на мозокот во август. Холандскиот фудбалер кој е некогашен напаѓач на Витесе, Спортинг, Норвиќ, Сент Етјен и Бетис пред почетокот на сезоната морал да оди на операција поради аневризам на крвен сад во мозокот. Тоа е испакнатост која може да пукне и да доведе крварење во мозокот и до смрт.

Ван Волфсвинкел почна да тренира во декември но тогаш морал да избегнува физички контакт, а исто така не смее да ја удира топката со глава. Сега ситуацијата е подобра и веќе тренира во полн ритам, а доби зелено светло за играње натпревари.

Guess who’s back? Ricky van Wolfswinkel has received the go-ahead to fully partake during trainings and be lined-up for matches again! Welcome back, Ricky! 🙌🏼 #FCBasel1893 #zämmestark #Rickyisback pic.twitter.com/cHH4W9qw3P

