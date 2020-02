На популарна емисија на ЕСПН се дебатираше за ракомет, поточно се исмејуваа на овој спорт, и тврдеа дека Америка со Леброн Џејмс и со Џеј Катлер би освоил злато во ракомет на ОИ.

Катлер пред неколку дена изјавил дека размислува со 36 години да се занимава со ракомет и да проба да се квалификува на ОИ.

„Слушнав дека ракометот се игра на ОИ и мислам дека ќе бидам добар во тој спорт. Се игра со мала топка со која наоколу се додаваш и потоа даваш гол“, рече Картер.

„Мислам дека ти и Леброн сами против осумте играчи би можеле да освоите злато“, му одговорил водителот, а потоа Катлер одговори:

„Мислам, дајте погледнете го спортот. Сите екипи на гол ставаат некои стари луѓе кои само на памет ги држат рацете и ако топката оди кон нив, ќе одбранат, ако не, не. Морам да влезам во нашата екипа“, рече Катлер.

„Кој се занимава со ракомет? Оние кои не успеале во фудбал или во кошарка“, рече еден од водители.

Потоа следуваше жестока реакција од Никола Карабатиќ од Франција кој рече: „Ако ме победи Катлер во ракомет, јас ќе му го дадам мојот олимписки медал“.

Дончиќ напиша дека оние кои го критикуваат ракометот, немаат поима колку е тоа тежок спорт.

Hey Jay Cutler and @Foxworth24 , i don t think you have studied handball enough but i d be glad to give you my olympic gold medal if you beat my team. #handball @espn @HandballHour @PardonMyTake https://t.co/jX7ty245DQ

— NIKOLA KARABATIC (@NKARABATIC) February 1, 2020