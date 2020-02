6 февруари не е обичен ден за европскиот фудбал. Особено не за Манчестер јунајтед. За „црвените ѓаволи“ овој 6 февруари е најтажниот датум во нивната клупска историја. На денешен ден, пред 62 години, група на славни играчи на клубот загинаа на аеродромот во Минхен.

Трагедијата вечно остана во сеќавање на светската спортска јавност. Авион со фудбалерите на Јунајтед слета во Минхен за да наполни гориво, а несреќата се случи на третиот обид за полетување поради лизгава писта.

Загинаа осум играчи: Роџер Барен, Еди Колман, Марк Џонс, Дејвид Пег, Томи Тејлор, Џеф Бент, Лајам Велан и Данкан Едвардс. Двајца тренери Том Кари и Берт Вели беа повредени како и секретарот на клубот, Волтер Крикмер. Неколку дена подоцна, почина и капетанот на авионот.

„Оваа трагедија е неопходен дел од нашата историја, како што е и фактот дека тренерот Мет Безби се опорави од неговите повреди и 10 години подоцна изгради нов тим што го доведе Јунајтед до првата титула европски шампион“, се сеќаваат на „Олд Трафорд“

Несреќата во Минхен не ја преживеаја и осум новинари кои го придружуваа познатиот англиски клуб. Јунајтед продолжи да се натпреварува во Европа и покрај несреќата таа сезона, но загуби од Милан во полуфиналето на Купот на европските шампиони.

Денеска како сеќавање на жртвите од несреќата бројни клубови излегоа со пораки на своите официјални страници и на социјалните мрежи.

A poem for the#FlowersOfManchester by survivor of the Munich air disaster and former @ManUtd & @NorthernIreland goalkeeper, Harry Gregg.@HarryGreggF pic.twitter.com/IN3nw6U23W — BBC SPORT NI (@BBCSPORTNI) February 6, 2020

The thoughts of #LFC are with all those affected by the Munich air disaster. 62 years ago today, but never forgotten.#FlowersOfManchester pic.twitter.com/xlKnYTk9I2 — Liverpool FC (@LFC) February 6, 2020

Remembering Palace’s Munich tragedy tribute as we mourn the #FlowersOfManchester. — Crystal Palace F.C. (@CPFC) February 6, 2020

Our thoughts today are with our friends at @ManUtd and all those affected by the Munich Air Disaster 62 years ago. The Busby Babes will live on forever. #FlowersOfManchester #MUFC pic.twitter.com/kv5mGWs9h9 — Sevilla FC (@SevillaFC_ENG) February 6, 2020