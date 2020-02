Исмевањето на Џеј Катлер на ракометот, како и неговата изјава дека размислува на 36 години да се занимава со ракомет и да проба да се квалификува на ОИ, па и да освои златен медал, налути многумина.

Откако ракометните ѕвезди Никола Карабатиќ, Ласе Сван и Каспер Мортенсен, како и европските кошаркари кои настапуваат во НБА лигата, Лука Дончиќ и Јусуф Нуркиќ, застанаа во одбрана на ракометот, сега и ЕХФ жеското му возврати на Американецот, со најава дека го прифаќаат предизикот.

ЕХФ веќе почна да составува стартна постава во која се Карабатиќ, Сван и Мортенсен, а која Катлер ќе треба да го предизвика за да дојде до олимписко злато.

„Кој сака да игра против Катлер и дружината во меч за олимписки медал?“ – праша ЕХФ на Твитер.

So … Who else is up to take on Jay Cutler & co for the @Olympics gold?

So far we have, @NKARABATIC @LasseSvan & @CMortensen6.#handball @HandballHour @PardonMyTake @espn @HQonESPN @Foxworth24 pic.twitter.com/YrmCvDiGlH

— EHF EURO (@EHFEURO) February 5, 2020