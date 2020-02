Реал Мадрид и Барселона настапот во Купот на кралот го завршија во четвртфиналето, откако „кралевите“ беа елиминирани од Реал Сосиедад (4:3) додека Атлетик Билбао во судиското продолжение ја победи Барса со 1:0.

Ова беше голем шок за двата најголеми шпански клуба. Вакво нешто последен пат им се случило пред 65 години. Поточно во 1955 година кога во полуфиналето од Купот на кралот биле елиминирани од Севиља, односно Атлетик.

2 – Real Madrid & Barcelona have been eliminated the same date together in Copa for the first time since 29th May 1955 when Real Madrid were eliminated by Sevilla & Barcelona were eliminated by @Athletic_en, both in Semifinals. Earthquake#AthleticBarça #RealMadridRealSociedad pic.twitter.com/cOv4ATeAeR

— OptaJose (@OptaJose) February 6, 2020