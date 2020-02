Џорџина Родригез беше во центарот на вниманието на познатиот легендарен фестивал Санремо. Поубавата половина на Кристијано Роналдо ја покажа својата уметничка страна и го украде шоуто со својот настап, во кој дефинитивно сите уживаа.

Водителот се обиде да ја испровоцира дрес на Интер, но Џорџина беше подготвена, му подари знаменце од Јувентус, додека пак Роналдо го беше во првите редови му даде негов дрес.

Cristiano Ronaldo with his wife Georgina Rodriguez kissing each other after she danced in Sanremo tonight . 🥰🥰🥰🥰🥰 pic.twitter.com/jjYwGAauID

— @GIBELLXK (@gigibellakenda1) February 6, 2020