Барселона е елиминирана од Купот на Кралот, откако во четвртфиналето беше совладана од Атлетик со 1-0.

Единствениот гол за победа за Билбао го постигна Вилијамс во третата минута од продолжението. По сите оние турбуленции овој пораз дополнително ја продлабочи кризата во редовите на каталонскиот гигант.

По болниот пораз се огласи претседателот, Жосеп Марија Бартомеу.

Disappointed by the undeserved elimination in the Copa but proud of the ambition and attitude. Congratulations to Athletic and to the fans who made the trip to support us. Confidence is total in the coaching staff and the players who will battle to the end in the league & UCL

— Josep Maria Bartomeu (@jmbartomeu) February 6, 2020