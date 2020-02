Швајцарската скијачка Натали Гребли настрада по страшен пад за време на тренингот пред утрешниот спуст во рамките на Светскиот куп во германскиот зимски центар Гармиш-Партенкирхен.

Таа има скршеница на тибијата и фибулата на левата нога и со хеликоптер била пренесена во болница во Гармиш каде е и оперирана. 23-годишната Гребли, која е дел од Б-репрезентацијата на Швајцарија, ја загуби контролата пред финишот и се заплетка во заштитните мрежи.

Today’s Garmisch Partenkirchen Downhill Training dark spot has been Nathalie Gröbli injury. She suffered an open fracture of shinbone and fibula on her left leg and she has been immediately airlifted to the hospital for the surgery. Wish her best!! #fisalpine pic.twitter.com/A2yAzzukgF

— FIS Alpine (@fisalpine) February 7, 2020