Кошаркарите на Портланд, поразени се на гостувањето кај Јута со 117:114. Но резултатот остана во сенка на страшниот пад на Анферни Симонс.

Тој во еден момент шутираше кон кошот наназад, со што падна лошо и на главата. Веднаш го напушти теренот, а според првите прогнози, станува збор за потрес на мозокот. Деталните испитувања ќе покажат дали се работи за нешто посериозно.

A dangerous moment here as Anfernee Simons’ head bounced off the floor. 😨 pic.twitter.com/KmvMfp1Itl

— ClutchPoints NBA (@ClutchPointsNBA) February 8, 2020