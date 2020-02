Францускиот скијач Клемен Ноел триумфираше на деветтата слаломска трка сезонава во Светскиот куп одржан во Шамони. Ноел пред своите навивачи стигна до третата победа оваа сезона, а вкупно шеста во кариерата, со вкупно време од 1:41.47 минути. Второто место, со 21 стотинка заостанување го зазеде Тимон Хауган од Норвешка. Трет на подиумот беше Австриецот Адријан Пертл.

На чело во генералниот пласман е Норвежанецот Хенрик Кристоферсен, кој се откажа во првото возење, со 877 бодови, а по него се Пентиро со 822 и Александар Омот Килде со 820. Во слаломскиот поредок Кристоферсен е водечки со 522 бодови, Ноел има два помалку, а Јуле е трет со 495.

Натпреварот во Шамони продолжува во недела со паралелниот слалом.

