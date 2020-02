Наполи го изгуби дуелот со Лече со 2:3. Уште една очајна партија на екипата од Неапол која е непрепознатлива сезонава. Се мачи со екипи кои во претходните години лесно ги решаваше и им ги полнеште мрежите. Денеска доживеа уште еден шок.

Во 73 минута Милик се најде опкружен од играчи на Лече тргна напред и падна на тревата. Судијата му даде жолт картон за глума. Полјакот и соиграчите се жалеа дека имало контакт. На внимката се гледа сопка од еден играч на Лече, но Милик толку театрално го одглуми тоа што судијата доби впечаток дека во очај сака да избори пенал.

Што мислите ВИЕ, имаше ли пенал или не… Оштетен ли е Наполи во оваа ситуација?

Milik clearly making the most of it.. but that’s a penalty. https://t.co/dowwL1tYUN

— Marco D’Onofrio (@Kubani7) February 9, 2020