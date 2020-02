Швајцарката Корин Зутер е победничка во женската Супер-Џи трка во Гармиш-Партенкирхен. Во лоши услови поради замрзнат снег од патекаат излетаа Викторија Ребенсбург, победничката во спустот во саботата, и Италијанката Софија Гоџија. Според првичните информации Гоџија се здобила со скршеница на раката поради што итно била оперирана.

Зутер која беше петта на ранкингот во спусот во саботата, денеска постави време од 1:19.46 минути.

Австријката Никол Шмидхофер беше втора со 43 стотинки послабо време од победничката, а третото место и припадна на Венди Холденер.

А фаворитката и водечката во генералниот пласман во Супер-џи категоријата, Федерика Брињоне од Италија денеска заврши на петтото место со 90 стотинки послабо време.

А водечката во генералниот пласман Михаела Шифрин отсуствуваше поради смртта на нејзиниот татко пред една недела.

Ова беше втора победа на Зутер сезонава во Светскиот куп после триумфот во спуст во Алтенмаркт, Австрија минатиот месец.

