Реал Сосиедад ја запиша и третата победа по ред на домашен терен против баскискиот ривал Атлетик Билбао. Денеска на „Сегурос“ во Сан Себастијан „сино-белите“ славеа со резултат 2:1. Клучниот човек за триумфот на домашниот тим беше младиот шведски напаѓач Александар Исак. Момчето кое со два гола и една асистенција брилираше во победата на Сосиедад над Реал Мадрид во Купот пред неколку денови и пласманот во полуфиналето.

Денеска влезе во 55 минута, му асистираше на Порту за голот за водство на својот тим во 65 минута, а потоа го постигна победничкиот гол во 83 минута.

Претходно, во 71 минута Инаки Вилијамс го изедначи резултатот за Атлетик.

Да кажеме дека шведскиот напаѓач има осум голови на шесте претходни натпревари вклучувајќи ги и Купот на кралот.

The young Swede Alexander Isak came on in the 55′ min in the Basque derby and 10 min later he does this to serve Portu on the brink of the 6 yard box. 🔥 pic.twitter.com/KQfnaHxzSz

— R-Development2 (@Development2R) February 9, 2020