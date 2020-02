Евертон го совлада Кристал Палас во 26. коло од Премиер лигата и остана во борбата за место во Европа, а мечот го обележа „инцидентот“ на крајот од натпреварот.

Мало момче незабележано скокна преку оградата и го мина обезбедувањето, истрча низ целиот терен и стигна до својот идол Калверт-Левин.

Обезбедувањето веднаш го стигна, но тој успеја да го замоли омилениот играч за дрес. Напаѓачот на Евертон со задоволство ја исполни желбата на момчето, кое потоа придружувано од редарите и со вредниот подарок го напушти теренот.

Youngest pitch invader we’ve ever did see!

💙 Calvert-Lewin gives his shirt to little fan who makes it onto the pitch after Everton’s 3-1 win pic.twitter.com/DC8w0clZ4x

— Everton FC News (@LivEchoEFC) February 8, 2020