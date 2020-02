Џон Џонс во Хјустон на УФЦ 247 во полутешка категорија го победи Доминик Рејес и по 11. пат ја одбрани титулата првак. Старо-новиот шампион на овој начин дојде до рекордната 14. победа во борбата за титула во сите категории.

Jon Jones’ victory over Dominick Reyes tonight further cements his UFC legacy:

14 title fight wins, most in UFC history.

11 title defenses, tied with Demetrious Johnson for most in UFC history.

20 victories in a single division, 1st fighter in UFC history to accomplish this. pic.twitter.com/WKFtvMTc0M

— ESPN Stats & Info (@ESPNStatsInfo) February 9, 2020