По големото разочарување на последното Светско првенство кое САД го освои седмото место, репрезентацијата од оваа земја нема да дозволи нов кикс на следното големо натпреварување, а тоа е Олимписките Игри во Токио.

Ова стана јасно по објавување на поширокиот список од 44 кошаркари на кои се најдоа најголемите ѕвезди како Леброн Џејмс, Стеф Кари, Џејмс Харден, Кевин Дурент, Каваи Ленард, Расел Вестбрук, Клеј Томпсон.

На овој список има 19 играчи кои освоиле златен медал на СП или ОИ, девет од нив ја предводеа својата земја до тронот на последната Олимпијада.

Stephen Curry, Anthony Davis, Kevin Durant, Paul George, Kyrie Irving, LeBron James, Kawhi Leonard, Damian Lillard and Klay Thompson — they’re all on the @usabasketball 44-man preliminary roster for the Tokyo Olympics just officially announced … pic.twitter.com/Y6RzKfJer4

— Marc Stein (@TheSteinLine) February 10, 2020