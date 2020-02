Повредените кошаркари на Голден Стејт, Стеф Кари и Клеј Томпсон имаат интересен начин на решавање на „проблемите“. Двајцата се уште се надвор од игра и поради тоа еден од нив требаше да му посака добредојде назад на поранешниот „воин“ Андре Игуодала, кој сега настапува за Мајами пред дуелот одигран ноќва во Сан Франциско.

Ниту еден од нив не беше воодушевен од идејата, па на интересен начин, со играта „Лист, камен, ножички“, одлучија на кого ќе му припадне таа „чест“. Победи Кари, кој потоа го остави разочараниот Томпсон да и се обрати на публиката.

Steph and Klay played rock paper scissors to see who would honor Iggy after his tribute video. pic.twitter.com/K42QrfZUJk

— ESPN (@espn) February 11, 2020