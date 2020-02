Лани Лидс Јунајтед беше супер во првиот дел од сезоната, но попушти во вториот дел и остана без промоција во Премиер лигата. И оваа сезона е слична на претходната. Во моментов формата на екипата е падната, а тоа најдобро го отсликува овој лош потег на голманот Кико Касиља против Брентфорд вечерва. Шпанецот го промаши фудбалот и му дозволи на противничкиот играч за погоди, а тренерот Марсело Биелса збесна!

За среќа Лидс изедначи преку Лијам Купер. Резулатот остана 1:1.

What the hell leeds keeper at 🙈🙈🙈 pic.twitter.com/C1DH8opuq6

— Thomas Matthews (@TM14_2014) February 11, 2020