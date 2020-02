Новата сезона во Формула 1 почнува за еден месец со трката во Австралија, а тимовите се во фаза на промоции на своите болиди за новата сезона. Денеска тоа го стори и тимот на Ред Бул.

После Мерцедес и Ферари, и Ред Бул направи промоција на својот болид, и тој изгледа идентично како минатата година.

Но, на него се направени промени кои не се гледаат од прва. Во презентацијата објаснија и детали од промените.

It’s all in the details 👀#F1 @redbullracing pic.twitter.com/P0yUF1mwt3

— Formula 1 (@F1) February 12, 2020