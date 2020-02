Синот на Лионел Меси, Матео покажа дека има ген на татко му, откако се појави видео во кое тој дава голови како од шега, притоа му асистира токму неговиот татко.

Меси сега и онака размислува за пензија, па Матео би можел да тргне по неговите патеки.

Brilliant clip of Lionel Messi enjoying a kick-about with his sons. Teach them young 😍☄️🔥👌🏾⚽️ #Messi #lionelmessi #Barcellona #Barca pic.twitter.com/Oc0VoAF4fu

— menditedris (@menditedris) February 4, 2020