Џејмс Харден и Расел Вестбрук делуваа незапирливо и го предводеа Хјустон до победа над Бостон, 116:105. Харден мечот го заврши со 42 поени, додека Вестбрук додаде 36 поени и 10 скокови, а Гордон Хејворд со 20 поени на другата страна, не можеше сам да им се спротивстави.

Harden & Russ combine for 78 points in the @HoustonRockets W! 🚀 @JHarden13 : 42 PTS, 8 REB, 7 AST @russwest44 : 36 PTS, 10 REB, 5 AST pic.twitter.com/oomwywW9cT

Својот најдобар натпревар во НБА лигата го одигра првиот избор на драфтот сезонава, Зион Вилијамсон. Тој за 28 минути на теренот постигна 31 поен, девет скокови и пет асистенции и беше прв играч на Њу Орлеанс во победата над Портланд, 138: 117. Кај Портланд се издвоија Демијан Лилард и Сиџеј Мек Колум со по 20 поени.

💪 Zion career-high 💪@Zionwilliamson goes for 31 PTS, 9 REB, 5 AST to lead the @PelicansNBA to victory! #NBARooks pic.twitter.com/bnrt01vmXJ

— NBA (@NBA) February 12, 2020