Познат е изгледот на дресовите за престојниот Ол стар кој ќе се одржи во Чикаго идниот викенд. Раководството на НБА лигата на овој меч ќе му изрази почит на трагично загинатиот Коби Брајант и неговата ќерка, па на дресовите на истокот и западот ќе има црни ленти.

Тимот на Леброн ќе игра со броевите 2, додека тимот на Јанис ќе биде со бројот 24.

Тие ќе изгледаат вака:

JUST IN: Final design of Team LeBron & Team Giannis jerseys for @NBA All-Star Game. LeBron’s team all wearing #2 for Gianna Bryant, Giannis’ team wearing #24 for Kobe. Memorial patches for 9 who passed in helicopter crash, band in memory of former commissioner David Stern. pic.twitter.com/5TncENo5CU

— Darren Rovell (@darrenrovell) February 12, 2020