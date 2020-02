Ѕвездата на Феникс Санс, Девин Букер ќе биде кошаркарот кој ќе го замени Демијан Лилард на Ол-Стар викендот во НБА лигата следниот викенд. Според потврдените информации, Лилард ги повреди препоните поради кои не настапи и на дуелот со Мемфис, кој Портланд гоз агуби со 111:104.

По натпреварот, Лилард објави дека ќе го пропушти НБА Ол-Стар натпреварот, а исто така нема да настапи ниту на натпреварот во шутирање тројки.

Букер исто така ќе учествува и на натпреварот во шутирање тројки.

DEVIN BOOKER IS AN ALL-STAR.

