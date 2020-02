Шведскиот атлетичар Арманд Дуплантис постави нов светски рекорд во скок со стап и тоа втор пат во седум дена, а тој во Глазгов прескокна 6,18 метри. Светскиот рекорд го држеше Французинот Рено Лавилени со 6,16 метри поставен во Доњецк. Пред седум дена Дуплантис прескокна 6,17 метри во сала на митингот во полскиот Торун.

„Ова е голема година и ова е одличен начин да ја започнам“, изјави Дуплантис кој сака оваа година оваа година да го поправи својот учинок.

BREAKING: Mondo Duplantis jumps AGAIN a new World Record with 6.18m (20-3.50)!! 😱🌍🔥

🎥 (via. @howardbell98) pic.twitter.com/h7jWnjdw4U

— Jumpers World (@jumpersworld_) February 15, 2020