Садио Мане во 78 минута постигна прекрасен погодок доволен за победа на Ливерпул на гостувањето кај Норич со 1:0. Но она што беше спорно е потегот на Мане пред да шутне во мрежата. Хендерсон нафрли, Мане го турна својот чувар Цимерман пред да ја прифати топката и да шутне. Тука требало судијата да покаже прекршок затоа што сите го видоа тоа, само тој не.

Што мислите вие?

Sadio Mane is the best player in the Premier League 💦 pic.twitter.com/AyqcYZX2TJ

Sadio Mané’s goal against Norwich in GIF form is everything you need this Saturday evening……

https://t.co/4s6JulkJPy pic.twitter.com/phcCY8a5ee

— Ben Webb (@BenWebbLFC) February 15, 2020