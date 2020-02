Маурицио Сари не чекаше долго, веднаш му одговори на Јирген Клоп, кој покрај тоа што го фалеше Јувентус и составот, потенцира дека овој тим мора да има десет бода повеќе од останатите конкуренти во Серија А.

Италијанскиот првак по 23 коло во Серија А има ист број на бодови како Интер, додека на третото место е Лацио со бод помалку.

#Juventus coach Maurizio Sarri insists “it’s motivating to be in a title race to the very end” with Inter and Lazio, so Brescia cannot be taken for granted, as he replies to Jurgen Klopp’s suggestion https://t.co/aCz9d1KaIW #JuveBrescia #SerieA #UCL #LFC #LazioInter pic.twitter.com/OxUzH6clXu

— footballitalia (@footballitalia) February 15, 2020